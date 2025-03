Erano due i gol in lizza per ottenere il riconoscimento di gol della giornata di mercoledì di Champions League tramite il voto dei tifosi. A spuntarla è stata la frustata di testa di Harry Kane con la quale l'attaccante inglese ha siglato il definitivo 3-0 nel match contro il Bayer Leverkusen, trovando la sua doppietta personale. Battuta la zampata di Marcus Thuram per il momentaneo 1-0 dell'Inter in casa del Feyenoord.