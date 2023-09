Sasa Kalajdzic, gigante del Wolverhampton, è convinto che l'Austria non avrà difficoltà a qualificarsi a Euro 2024, soprattutto perché l'attacco è di livello anche senza la sua presenza in squadra: "Marko Arnautovic ha il posto fisso, non si tocca - ha detto Sky Sport Austria -. Michael Gregoritsch ha giocato una grande stagione con il Friburgo, ha segnato gol importanti anche per la Nazionale. Karim Onisiwo stava andando bene a fino all'infortunio. Sono tutti giocatori con qualità brutali”.