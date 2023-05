Ricardo Kakà, intervistato dall'ESPN, si è concentrato sull'Euroderby: "È una partita molto interessante perché ci sono due grandi club in una città. Lo stadio e la città sono divisi. È una partita che ha avuto grandi nomi nel corso della storia, sempre con grandi giocatori, e io ho potuto parteciparvi".

Il ricordo sul derby del passato: "C'è sempre quell'attesa per il primo gol perché non ero un attaccante, ma ero un centrocampista che ha segnato tanti gol. Il primo gol è stato nel modo più improbabile possibile. Gattuso ha crossato dalla sinistra e ho segnato con un colpo di testa (ride)".

Come vede la sfida di ritorno?

"Il Milan sta facendo un'ottima Champions League e ha superato di gran lunga le aspettative. Hanno fatto molto bene nei quarti di finale contro il Napoli, campione d'Italia in carica. Il modo in cui ha vinto le partite, convincendo, creando aspettative. Contro l'Inter si è infortunato Rafael Leão e nei primi 30 minuti di gioco i nerazzurri hanno dominato e hanno segnato due gol. Poi il gioco è diventato più equilibrato e il Milan ha avuto le sue occasioni. Adesso arriva la speranza che le cose possano cambiare. E' molto difficile perché l'Inter è 2-0, ma ci sono partite spettacolari in Champions League. C'è ancora quella speranza di qualificarsi e andare a Istanbul. Sarebbe bellissimo".