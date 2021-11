Kahveci esaltato dalla Turchia: “Calhanoglu ha fatto passaggi in stile Xavi”

L'ex Nazionale turco convinto: "Se giochiamo al 60% di quanto fatto con Gibilterra, vinciamo anche in Montenegro"

Il rotondo successo ottenuto dalla Turchia, seppur con una formazione modesta come Gibilterra, ha esaltato l'ex nazionale Nihat Kahveci, oggi opinionista per TRT Spor. Che nel dopopartita ha parole importanti per la squadra di Stefan Kuntz: "Abbiamo detto che dobbiamo essere soddisfatti senza guardare il punteggio. Io sono soddisfatto. Giochiamo così, volenterosi, attivi. Se facciamo il 60% di quello che abbiamo fatto contro Gibilterra anche col Montenegro, vinciamo; in questa partita abbiamo fatto di tutto. E Hakan Calhanoğlu ha fatto quei passaggi che era solito fare Xavi".