Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, in un'intervista rilasciata alla Bild ha attaccato duramente club come Barcellona e Juventus che accumulano pesanti passivi di bilancio: "Si tratta di una cosa irritante per noi, che operiamo da anni con solidità e serietà, vedere altri club che registrano perdite tra i 50 e i 150 milioni di euro. È un mistero per me come possa accadere nell'ambito del fair play finanziario. Pertanto, ora ci aspettiamo un'attuazione coerente delle norme finanziarie inasprite e la sanzione delle violazioni".