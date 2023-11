Massimiliano Allegri non vuole prendersi nessun rischio, soprattutto con il big match contro l'Inter in programma dopo la sosta. Come riportato da Tuttosport, il tecnico della Juventus è pronto a schierare dal primo minuto il talento Dean Huijsen in difesa contro il Cagliari.

Il motivo è presto detto: Federico Gatti è diffidato e un giallo gli farebbe saltare il derby d'Italia. Con Danilo alle prese con dei guai fisici, Allegri non vuole rischiare di ritrovarsi anche senza l'ialiano. Il giovane olandese è stato ufficialmente promosso dalla formazione Next Gen alla prima squadra e ora è pronto a mettere in cascina altro minutaggio.