Arkadiusz Milik vuole bruciare le tappe e tornare quanto prima a disposizione di Massimiliano Allegri. L'attaccante polacco della Juventus, secondo Tuttosport, sta spingendo in particolare per tornare in campo in occasione della supersfida contro l’Inter del 19 marzo a San Siro. Allegri ha ribadito più volte che tornerà solo dopo la sosta per le Nazionali, ma il colpo di scena non è da escludere per il quotidiano. Nel giro di pochi giorni dovrebbe infatti tornare a lavorare in gruppo.