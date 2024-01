Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match con il Lecce, Weston McKennie, centrocampista della Juventus, parla dell'importanza della gara di questa sera che può valere il sorpasso sull'Inter in classifica: "Certamente ne abbiamo parlato, come lo facciamo per ogni gara, ogni partita è importante. L'Inter non lascia punti per strada, e noi dobbiamo fare lo stesso. Ogni partita è come una finale, mettiamo il massimo per prepararla, ci divertiamo tanto ma quando inizia la gara giochiamo al meglio per vincere", le sue parole a DAZN.