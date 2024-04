La classifica non mente. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, torna nella conferenza stampa della vigilia del match con la Fiorentina a parlare della forbice che si è creata in questo campionato tra i bianconeri e l'Inter: "Credo che i numeri sono quelli che contano. Il campionato ti dice sempre il valore reale delle squadre. Nell'arco di un campionato succedono delle cose, a volte delle altre. Ora siamo a 20 punti dall'Inter, non dobbiamo pensare ai 20 punti ma a quelli che ci mancano per entrare in Champions".