La vittoria contro la Fiorentina permette alla Juventus di rimanere in scia dell'Inter e l'entusiasmo dei tifosi bianconeri è altissimo. Prova ne sia il fatto che i biglietti per il big match dell'Allianz Stadium in programma il 26 novembre tra bianconeri e nerazzurri sono già esauriti, così come quelli del prossimo incontro interno contro il Cagliari. Lunedì prossimo, inoltre, partirà la vendita libera dei biglietti validi per la sfida contro il Napoli dell'otto dicembre.