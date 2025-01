Presente all'ambasciata italiana di Riad anche il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero ha omaggiato l'Arabia Saudita per l'ospitalità in occasione della EA Sports Supercup 2025. "Portando lo sport italiano in Arabia Saudita anche io ho notato una grande operatività nel Paese, ritengo che lo sport italiano possa essere un ponte con il nostro Paese, sul quale spero passeranno molte persone" ha detto il numero uno dei bianconeri.