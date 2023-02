Francesco Calvo, CFO della Juventus, prima della partita di Europa League contro il Nantes ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito delle possibili sanzioni che l'UEFA potrebbe applicare al club bianconero per la questione legata alle plusvalenze: "Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo UEFA, per cui non abbiamo paura. C’è un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare anche perché si deve chiudere prima il percorso della giustizia sportiva in Italia che è ancora lontano da una conclusione”.