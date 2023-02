Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Nantes-Juventus, ritorno dei playoff di Europa League, per parlare della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri in campionato. "Ricorso? La scadenza è la prossima settimana. Lo presenteremo la prossima settimana entro i termini previsti. All'inizio la penalizzazione ha avuto impatto, ci ha scombussolato e confuso. Ora però siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo".