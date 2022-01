Juventus, Arthur negativo: il brasiliano potrà disputare Inter-Juve

Il centrocampista reintegrato in squadra

"Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo" si legge sul sito ufficiale della Juventus che rende noto il reintegro in gruppo del centrocampista brasiliano. L'ex Barça dunque sarà a disposizione di Max Allegri per la sfida di Supercoppa contro l'Inter, in programma per mercoledì 12.