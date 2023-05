Lo spettro di una nuova penalizzazione in classifica, che dovrebbe diventare realtà nella giornata di domani, non pare tormentare i pensieri del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Il quale, evaporata anche l'ultima possibilità di alzare un trofeo in questa stagione con l'eliminazione dall'Europa League, alla vigilia del match con l'Empoli preferisce concentrarsi sull'unico obiettivo potenzialmente rimasto: "Alla nuova penalizzazione non ci ho neanche pensato. Ho pensato solo al fatto che bisogna andare a Empoli e tornare alla vittoria per togliere le scorie della partita di Siviglia. Dobbiamo fare bene, matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro e quello è ciò che dobbiamo fare. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto".

Allegri prova anche a ridimensionare le voci sull'aspro confronto avuto coi dirigenti bianconeri dopo la gara di Siviglia: “Ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro. Sento la fiducia della società perché fino a questo momento qui siamo secondi in classifica e sopra di noi c’è solo il Napoli, andando al netto di tutto. Se poi ci mettiamo il lordo la classifica magari poteva essere migliore”.