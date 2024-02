La Juventus perde altri tre punti dall'Inter e ora i nerazzurri sono in fuga. Max Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato così a Sky Sport nel post-gara: "La nostra squadra è stata costruita con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato, dobbiamo uscire rinforzati da questa situazione. In questo momento qui essere nervosi o pensare ai rimpianti non serve a nulla. Dobbiamo pensare a lavorare. Non è un momento facile per noi, bisogna stare sereni, siamo secondi ma dobbiamo resettare e fare punti per raggiungere il nostro obiettivo".