Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della squadra bianconera per 0-2 sul campo della Spezia. "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, nella ripresa siamo partiti bene. Poi quando è entrato Di Maria ha dato più serenità alla squadra. Paradossalmente abbiamo subito più tiri in porta stasera che giovedì - le sue parole -. Il calcio è strano. Abbiamo vinto una partita importante, momentaneamente abbiamo fatto 47 punti, la classifica dice 32, e dobbiamo continuare su questa stradaIl Nantes? Giovedì è una finale. Abbiamo buone possibilità di passare il turno".