Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della sua Juventus per 4-0 contro il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Ringrazio i ragazzi, che hanno fatto una bella partita e divertito il pubblico. Ora però dobbiamo mettere da parte la Coppa Italia, che ci permette di giocare una semifinale a Roma con la Lazio. Ci aspettano partite importanti in campionato, bisogna rimettere la testa a posto. Oggi non abbiamo preso gol, ne avevamo presi troppi ultimamente. Questo è il momento più importante della stagione, bisogna gioire delle vittorie che non sono mai semplici, lavorare e migliorare tante cose. Le critiche? Io ho grande passione e amore per il lavoro che faccio. Mi diverto molto".