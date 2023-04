Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri si aspetta "una partita difficile, perché giochiamo contro una squadra forte, che è uscita dalla Champions giocando una bella gara e che cercherà di fare più punti possibili per arrivare il prima possibile allo scudetto. Quindi bisogna fare una bella partita, sapendo che per noi da ora alla fine ci sono otto sfide dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere nelle prime quattro. E cercare come obiettivo di arrivare al secondo posto".

Mercoledì ci sarà invece il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Per quanto riguarda il peso delle partite - spiega il tecnico bianconero a domanda sul turnover -, ormai ne mancano otto in campionato. Poi due in Europa League e un in Coppa Italia sicure. Ma noi dobbiamo essere bravi a farne mancare otto in campionato, tre di Europa League e due di Coppa Italia, e allora riempiremmo tutto maggio che sarebbe un risultato straordinario e importante. Giocheremmo 58 partite che sono il massimo di una stagione. Domani è importante, poi penseremo a mercoledì. Ma conta anche che tutti stiano bene e che comunque io abbia la possibilità di girarli un po'. E soprattutto con cinque sostituzioni possono partire dei giocatori e poi a partita in corso ne possono entrare altri. L'importante è sapere che domani giochiamo una gara difficile, sapendo che sarebbe importante portare a casa una vittoria".