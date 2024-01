Con un colpo di testa vincente al 90esimo, Dusan Vlahovic regala alla Juventus l'ennesima vittoria nel recupero in casa della Salernitana, che permette ai bianconeri di rimanere a contatto con l'Inter capolista. Intervistato da DAZN nel dopopartita, l'attaccante serbo non vuole ancora sbilanciarsi sullo Scudetto: "Noi non molliamo mai, però mancano ancora tante partite. Andiamo partita per partita, l'obiettivo rimane l'ingresso in Champions.

Poi più avanti vedremo. Alzare trofei nel 2024? Non lo so, io vivo nel presente. Lavoro giorno dopo giorno e penso alle cose che posso cambiare io, su cosa non posso incidere non ci penso. La strada è ancora lunga, l'importante è restare coi piedi per terra e dare tutto per la squadra.".