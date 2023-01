Il Napoli di Spalletti passeggia sulla Juventus di Allegri al Maradona nell'anticipo di lusso di Serie A: finisce 5-1. Aggressività e dinamismo sono gli ingredienti dell'avvio: Politano pennella per la girata al volo di Kvaratskhelia, Szczesny respinge ma Osimhen non perdona e trafigge il polacco. Al 21' Rrahmani regala il possesso a Di Maria in fase d'impostazione: il Fideo colpisce l'incrocio dei pali. Al 38' ecco il raddoppio: Bremer si fa uccellare da Osimhen nel duello, piatto agevole del nigeriano per Kvara che ha un'autostrada mirando l'angolo lontano. deposita nel sacco. Al 41' buco difensivo partenopeo sfruttato da Di Maria che la riapre.