Fino alla fine hanno ricercato la vittoria, Juve e Atalanta hanno trovato un amaro pari per entrambe: 2-2. La Dea passa avanti con uno schema da piazzato: punizione dal limite che Scamacca non calcia in porta, Pasalic tocca corto per il sinistro implacabile di Koopmeiners. Nella ripresa i bianconeri cercano l'assalto offensivo e trovano prima il pari con Cambiaso, poi il sorpasso con Milik. Ma non finisce qui: ancora Koopmeiners timbra il pareggio freddando Szczesny dopo un'ottima incursione. Bianconeri fischiati a fine gara.