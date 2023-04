Ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore della Juventus Danilo si è detto speranzoso sulla restituzione dei 15 punti di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia del CONI: "Il pensiero è sempre che ci possano restituire quei punti, sono punti che abbiamo conquistato in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia. Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me".