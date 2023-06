Si complica il futuro di Federico Chiesa alla Juventus, visto che il rinnovo del contratto del giocatore ex Fiorentina appare tutt'altro che scontato. Per questo motivo, spiega La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta già sondando eventuali sostituti. In particolare, ci sarebbe stato un sondaggio per Willy Gnonto, attaccante di scuola Inter il cui cartellino potrebbe diventare più abbordabile dopo la retrocessione del Leeds ma che fa gola in Premier League. A margine dei discorsi per Davide Frattesi con il Sassuolo, infine, ci sarebbe stata qualche chiacchierata per Armand Laurienté.