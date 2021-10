Juve, Chiellini: “Ronaldo via il 28/8, uno choc che abbiamo pagato in termini di punti”

Il difensore bianconero a DAZN: "Fosse andato via il 1° agosto, saremmo arrivati un po' più pronti"

Intervistato da DAZN, Giorgio Chiellini ha spiegato i motivi che hanno portato alla separazione tra la Juve e Cristiano Ronaldo, mettendoli anche nella prospettiva dello spogliatoio di cui è un senatore da tanti anni: "Avevo percepito in estate che Cristiano potesse andare via, era arrivato a un punto del rapporto in cui necessitava nuovi stimoli, di una squadra che giocasse per lui - le parole dell'esperto difensore bianconero -. Sta succedendo allo United e infatti sta dimostrando di essere decisivo, questo non mi sorprende perché lo ha sempre fatto in carriera. Qui alla Juve è in atto un programma di ringiovanimento, se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto. E' andato via il 28 di agosto, sarebbe stato meglio prima e infatti qualcosa abbiamo pagato. Non è stato difficile da metabolizzare, ma è stato come uno choc che abbiamo pagato in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via il 1° agosto, saremmo arrivati un po' più pronti".