Francesco Calvo , Chief Football Officer della Juventus , viene raggiunto dai colleghi di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Sporting Lisbona, valida per i quarti d'andata di Europa League. Tra i temi affrontati ci sono, ovviamente, anche le vicende giudiziare e il percorso dei bianconeri, impegnati anche in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "Queste sono vigilie particolari soprattutto per noi dirigenti - ammette -.

I giocatori pensano al campo e non parlano di cose extra. Ad oggi non abbiamo sensazioni, aspettiamo il 19 per vedere quello che accadrà: è una data che attendiamo da mesi, lì capiremo quali saranno i nostri obiettivi per il prosieguo della stagione, oltre alla Coppa Italia e all'Europa League".