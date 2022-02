Juve, Allegri vola basso: “Scudetto, Inter fuori portata: resta la favorita”

Il tecnico bianconero: "L'obiettivo è entrare nelle prime quattro"

Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , vola basso, nonostante il mercato di riparazione condotto dalla dirigenza che gli ha portato in dote Dusan Vlahovic e Denis Zakaria : "L'obiettivo non cambia: entrare nei primi quattro posti, sarebbe stato così anche senza mercato - le parole dell'ex Milan -. E' la seconda parte di stagione, quella decisiva, non abbiamo più possibilità di recuperare. Da domani fino al 20 marzo si decide molto".

Insomma, per Allegri, è fuorviante parlare di Juve in lotta per il titolo: "Simone (Inzaghi ndr) dice che siamo da scudetto, ma difficilmente rientreremo nel giro, a meno che non svengano tutte là davanti. Credo che l'Inter sia fuori dalla nostra portata, resta la squadra favorita".