Massimiliano Allegri non vuole fare voli pindarici, come è nella sua natura, parlando di corsa scudetto riaperta per la sua Juve dopo il primo inciampo in campionato del Napoli, battuto mercoledì sera dall'Inter: "Le prospettive non cambiano - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa prima della gara con l'Udinese -. Il Napoli è nettamente favorito, ha tanti punti di vantaggio dopo 16 partite. Ha avuto uno stop e ci sta, direi però che sta facendo un'annata straordinaria ed è ancora la netta favorita.