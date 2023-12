L'allungo dell'Inter ha cambiato le prospettive della Juventus? A rispondere alla domanda ci pensa Massimiliano Allegri, atecnico bianconero protagonista in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone: "Il campionato è lungo, noi dobbiamo guardare le squadre dietro e dobbiamo fare punti. L'Inter è la favorita per lo scudetto, è 4 punti avanti e dietro di noi c'è anche il Milan. Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti di difficoltà" le parole di Allegri, che in un altro passaggio ribadisce che "l'obiettivo finale è arrivare fra le prime quattro e giocare la Champions l'anno prossimo".

L'allenatore toscano dribbla poi sulla questione Superlega: "Non credo che sia opportuno parlare di queste tematiche, soprattutto io. Se ne occupano il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Scanavino".