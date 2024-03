Parlando ai microfoni di Data Racing, account Instagram dedicato alla sua ex squadra, ovvero il Racing de Avellanada, il centrocampista della Juventus Carlos Alcaraz ha svelato il suo entusiasmo nel misurarsi con il campionato italiano: "Affrontare squadre così prestigiose, come Napoli e Inter, è quasi folle. Quando penso a dove mi trovo ora è qualcosa di incredibile. Quando sono passato alla Juve mi hanno contattato i miei ex compagni al Racing e anche il presidente, come successo quando sono andato al Southampton. Sono sempre presenti".

E sempre a proposito dell'Academia, impossibile non fare un riferimento al prodotto del club argentino più in vista nella nostra Serie A: "Lì conobbi Lautaro Martinez, perché ci allenavamo nello stesso centro sportivo. Alla fine di Inter-Juve abbiamo scambiato la maglia, abbiamo parlato e mi ha detto che se avessi avuto bisogno di qualcosa avrei potuto scrivergli o comunque contare su di lui".