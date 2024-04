Ivan Juric non vuole sottovalutare l'Empoli, prossimo avversario del Torino e reduce dalla buona prestazione contro l'Inter. Un match a cui ha assistito da vicino anche il tecnico granata, come ricordato oggi in conferenza stampa: "Li ho visti dal vivo a San Siro. La differenza tra noi e loro è minima, dipende tutto dal lavoro e dalla voglia di migliorarsi. A San Siro hanno fatto bene, sarà difficile e si giocherà sui dettagli".