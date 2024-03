Intervistato da News.Superscommesse.it, Julio Sergio, ex portiere, tra le altre, di Roma e Lecce, oltre a dare il suo parere sulla nuova Roma di Daniele De Rossi e sul lavoro del tecnico giallorosso, si è anche espresso sull’Inter e sui possibili obiettivi stagionali della squadra di Simone Inzaghi.

L’Inter ha ormai chiuso il campionato e ora può far saltare il banco anche in Champions League: secondo te, può vincere la Coppa dalle grandi orecchie?

“L'Inter gioca benissimo a calcio, ha un fenomeno come Lautaro, sicuramente se la giocherà fino alla fine. Poi la Champions League è complicata, ci sono squadre fortissime, però l'Inter secondo me può tranquillamente lottare per arrivare in fondo alla competizione”.