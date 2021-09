Julio Cesar: “Inter competitiva nonostante l’addio di Lukaku”

L'ex numero 1 nerazzurro parla a Prime Video a pochi minuti da Inter-Real

Anche Julio Cesar è protagonista nel pre-gara ai microfoni di Prime Video. "Il passato conta e la pressione addosso l'hai sempre, specie se giochi nell'Inter e sai che da anni non passi il girone. Quest'anno, nonostante l'addio di Lukaku, la rosa è competitiva e può giocarsela contro chiunque. L'infanzia difficile di Dzeko? Non riesco a immaginare come può essere vivere momenti così duri da piccoli. Spero lui sia da esempio per i ragazzi che vogliono diventare calciatore. E devo dire che la sua storia mi ha anche un po' commosso, penso che sia molto importante la famiglia in questi casi. Posso solo applaudirlo visto cosa ha passato e dove poi è arrivato".