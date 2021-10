Julio Cesar: “L’Inter passerà il girone. Handanovic tra i top 5 al mondo”

L'ex portiere nerazzurro esalta Dzeko: "Sta facendo molto bene e non sta facendo sentire la mancanza di Lukaku"

"Dzeko sta sostituendo alla grande Romelu Lukaku, che è stato importantissimo per lo scudetto. È arrivato in una squadra che ha vinto lo scudetto ed è rimasto al livello degli altri attaccanti. Sta facendo molto bene, penso che i tifosi dell’Inter oggi non sentono la mancanza di Lukaku. Handanovic poteva fare meglio sul gol? Sinceramente sì. Non era una palla facile, ma stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo, sa che poteva fare meglio. Secondo me ha mancato un passo, è partito un pochettino in ritardo. Per me resta tra i primi cinque al mondo, sicuramente".