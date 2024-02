Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l'ex attaccante del Verona oggi alla Virtus Verona, Juanito Gomez ha parlato del suo connazionale Lautaro Martinez: "Lautaro già in Argentina aveva fatto vedere delle buonissime cose, per questo l’Inter ci ha creduto e ha investito su di lui. Piano piano ha trovato sempre più continuità, più di tutto, s’è guadagnato anche la nazionale e ha vinto il Mondiale. Quindi per noi tutti argentini è un punto di riferimento. Adesso tutti i bambini oltre a Messi quando crescono vogliono essere come lui".

Su Soule, poi aggiunge:

"Può diventare un campione come Lautaro".