Jovanovic: “Dzeko miracolo di giocatore. Con lui la Bosnia sarebbe in Qatar”

L'ex nazionale della Serbia: "Penso che Edin con Ibrahimovic sia il miglior giocatore dei Balcani"

L'ex nazionale serbo Milan Jovanovic si dice convinto che alla Nazionale bosniaca sia mancato fortemente l'apporto di Edin Dzeko nelle ultime partite di qualificazione ai Mondiali: "Se Dzeko avesse giocato, la Bosnia avrebbe ottenuto la qualificazione ai playoff e forse anche quella in Qatar. Dzeko è un miracolo di un giocatore, un attaccante che non ha molti uguali al mondo. Oserei dire che, insieme a Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere il migliore dei Balcani. Mi piace molto il suo stile di gioco, è di prim'ordine in tutti i sensi. La Bosnia Erzegovina ha sempre avuto giocatori di talento, sono sicuro che torneranno ad avere una buona Nazionale".