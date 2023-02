La meteora della Juventus Jorge Andrade, intervistato da Tutto Mercato Web, si espone sulla partita in programma questa sera a San Siro tra Inter e Porto: "Chi non conosce il Porto, conosce Sergio Conceiçao: ha mantenuto le qualità che aveva da giocatore, è sempre cattivo, concentrato, cerca il risultato. È il cervello della squadra: magari non ci sono grandissimi giocatori, ma la squadra è bella da vedere perché i giocatori fanno quello che dice lui. Non è forte come l'Inter: secondo me adesso i nerazzurri sono favoriti. Il Porto, però, ha una storia importante in Europa ed è la squadra con più presenze in Champions. Non sarà facile per l'Inter, anche se come detto penso sia più forte del Porto".