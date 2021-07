Joao Mario, questa mattina primo allenamento con il Benfica

Dopo l'addio all'Inter e la firma sul contratto, Joao Mario ha già iniziato la sua avventura al Benfica. Le foto del primo allenamento con le aquile

Mentre lo Sporting Lisbona continua a chiedere spiegazioni all'Inter per quanto avvenuto circa la rescissione di contratto con Joao Mario, risoluzione che ha permesso al portoghese di accasarsi al Benfica, l'ormai ex centrocampista nerazzurro ha già iniziato ad allenarsi con le Águias come testimoniano le varie foto e un video pubblicati dal club stesso. Joao Mario ha svolto la sessione di training mattutino al Benfica Campus.