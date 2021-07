Joao Mario-Benfica, la Torcida Verde: “Zero idoli, oggi e per sempre”

Il tifo organizzato dello Sporting prende posizione dopo il trasferimento del centrocampista agli odiati rivali

La Torcida Verde, tifo organizzato dello Sporting Lisbona, usa l'arma dell'indifferenza per commentare il passaggio dell'ex Joao Mario dall'Inter agli odiati rivali del Benfica. "Zero idoli, oggi e per sempre!", il messaggio eloquente pubblicato sulla propria pagina Instagram. "La Torcida Verde - si legge nella lunga lettera - ha da tempo preso posizione per quanto riguarda il suo rapporto con i calciatori professionisti. Il caso più recente riguarda João Mário. Che sia un episodio che aiuterà sicuramente i veri sostenitori del grande Sporting Lisbona a spendere le proprie energie per il supporto esclusivo del club".