Joao Mario-Benfica, Bruno Fernandes: “Da tifoso dello Sporting, gli auguro felicità”

Il centrocampista dello Man. United: "Farà del suo meglio, è un professionista"

Continua a far discutere in Portogallo la scelta di Joao Mario di accasarsi, da ex Sporting Lisbona, agli acerrimi rivali del Benfica. Sul tema è intervenuto anche Bruno Fernandes, insignito ieri della Medaglia d'Oro al Merito dal Comune di Maia: "Penso che se lo Sporting avesse voluto davvero tenerlo, João Mario sarebbe rimasto - le parole del centrocampista del Manchester United riportate da A Bola -. Ha avuto una figlia di recente e voleva restare in Portogallo perché per noi portoghesi è difficile stare fuori dal Paese. È un professionista, gli auguro di essere felice. È un giocatore con cui ho un rapporto amichevole. Gli auguro il meglio, ma tifo sempre lo Sporting. Farà del suo meglio al Benfica, da professionista qual è. Questo è quello che deve fare".