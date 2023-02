Nella lunga intervista concessa ad AS, Joao Felix ha tracciato anche il profilo di allenatore di Diego Simeone: "Tutti lo conoscono, tutti sanno cosa ha vinto: è un ottimo tecnico - le parole del fantasista che a gennaio ha lasciato i per trasferirsi al Chelsea -. Ha il suo modo di capire e vedere il calcio che gli altri non hanno. Questo è buono per qualcuno e sbagliato per altri, ma ha la sua virtù e questo lo rende un buon allenatore. Per quanto riguarda la fiducia, la cosa deve partire anche dal calciatore. E poi credo sia logico che l'allenatore abbia più fiducia in alcuni che in altri, ma questa è una cosa normale. Di sicuro Simeone mi ha reso un giocatore migliore. Il suo modo di competere è che in campo si soffra: non è male, ma è diverso dagli altri allenatori", ha aggiunto il portoghese.