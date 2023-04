Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League tra Inter e Benfica, Joao Alves, ex portiere dei lusitani, inquadra ai microfoni de L'Interista l'appuntamento del Meazza: "La rimonta del Benfica dipenderà da come entrerà in campo, dall'atteggiamento che avrà e dall'approccio. La prima fase della gara sarà fondamentale per capire quanto è ancora aperta la qualificazione.