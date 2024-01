L’ex attaccante, oggi opinionista tv, Jeda ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it. Tra i tanti temi trattati anche la sua idea di corsa Scudetto che vede impegnate Inter e Juventus: “Sicuramente vedo meglio l’Inter, sotto tutti i punti di vista. Non solo perché si è laureata campione d’inverno, ma perché è più forte e ha i giocatori migliori.

In questo contesto, la scelta come dirigente centrale di Marotta si è rivelata una mossa eccezionale. D’altro canto, credo che il testa a testa durerà ancora a lungo, perché i bianconeri non molleranno, anche perché possono sfruttate il piccolo vantaggio di non avere fatiche europee. Se la giocheranno, quindi, fino in fondo”.