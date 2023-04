Intervenuto nel corso dell'approfondimento di Sportitalia dedicato alla Serie B, l'ex attaccante Jeda ha speso parole importanti per Samuele Mulattieri, al momento fermo per infortunio ma autore fin qui di 12 resti in campionato con la maglia del Frosinone: "Credo che sia il miglior giovane della Serie B. Sta migliorando tanto e pesa molto nell'economia della squadra. Il Genoa ha l'organico più importante del campionato, ma anche il Frosione ha dimostrato sul campo di essere una squadra molto tosta".