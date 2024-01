Intervistato dal quotidiano spagnolo El Mundo, il presidente della LFP Javier Tebas ha fatto una promessa solenne in merito alla Super League: "Se il progetto dovesse andare avanti, io mi dimetterei. Lascerei perché il calcio spagnolo andrebbe incontro ad un terribile problema economico: gli introiti si dimezzerebbero n breve tempo e non posso continuare in qualcosa che ci porterebbe alla rovina e alla catastrofe".

Tebas ha anche rivelato un retroscena legato ad un incontro avvenuto nel 2021 con il presidente del Barcellona Joan Laporta: "Gli ho chiesto se era nella Superlega e lui ha detto di sì. Poi ho aggiunto: 'Andrea Agnelli non c'è, vero?'. E lui ha risposto: 'Certo che no! Sì, l'altro giorno Florentino Perez e io lo abbiamo chiamato e ci ha detto che ne aveva abbastanza di noi. Poi io chiamato Aleksandar Ceferin e gliel'ho detto. Era abbattuto per il tradimento di un amico".