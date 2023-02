Nei giorni scorsi, l'ex centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto , oggi al Getafe, ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. Un fatto che per il presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno commenta ai microfoni di Rai Radio Uno non senza nascondere una punta di amarezza: "Sono situazioni legate alla singola persona. C’è la più grande libertà a dichiararlo, non mi piace si debba essere in qualche modo vincolati o obbligati a farlo.

Anche in questo caso la cosa più bella è ritrovare la normalità: lasciare liberi gli atleti e le atlete, non devono essere obbligati a parlare della propria sfera privata solo perché sono personaggi pubblici. La cosa più bella me l’ha detta mia figlia: ma per quale motivo devono fare coming out? La normalità sarà quando tutte queste cose non faranno più notizia e faranno parte della vita di tutti i giorni".