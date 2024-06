Marko Arnautovic è uno che può incidere anche senza partire dal primo minuto. Ne è convinto Marc Janko, ex Nazionale austriaco oggi opinionista televisivo in patria, che ai microfoni della APA parla delle qualità del giocatore dell'Inter: "Penso che non sarà un grosso problema se non gioca dall'inizio. Lo farà come all’Inter, che quando entra trasmette pericolosità. Non c’è dubbio che possa fare la differenza. Un Marko Arnautovic può sempre fare la differenza".