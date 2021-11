Jacobs: “Nuovi contatti Pif-Inter. Resiste l’idea di acquisire altri club”

Ancora novità che riguardano Pif. Il fondo saudita pare non aver perso l’interesse nei confronti dell’Inter. A renderlo noto è il giornalista Ben Jacobs che su Twitter parla di “nuovi contatti avanzati” tra le parti....

Ancora novità che riguardano Pif. Il fondo saudita pare non aver perso l'interesse nei confronti dell'Inter. A renderlo noto è il giornalista Ben Jacobs che su Twitter parla di "nuovi contatti avanzati" tra le parti. "C'è stato un dialogo informale per oltre un anno su possibili investimenti sia di minoranza che di maggioranza - si legge -. Il fondo PIF vorrebbe acquisire anche altri club, ma per ora il loro focus è sul Newcastle".