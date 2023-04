Xavier Jacobelli non ha dubbi: l'Inter non cambierà guida tecnica prima della fine della stagione. "Inzaghi verrà giudicato alla fine della stagione, allenerà la squadra fino a giugno - le parole del giornalista durante la 'Domenica Sportiva' -. Anche perché domanda è semplice: chi al suo posto? Inzaghi, in 18 mesi di Inter, ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe italiane ed è ai quarti di Champions; certo, c'è il peso delle 10 sconfitte in campionato, ma questo allenatore merita fiducia. I dirigenti dell'Inter, a cominciare da Zhang, decideranno il suo futuro sulla base dei risultati".