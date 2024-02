“Quella con l’Udinese è stata la partita più deludente, da qui alla fine del campionato tutte le squadre che lottano per non retrocedere daranno fastidio. In questo momento in ogni caso la Juventus deve guardarsi anche dal Milan, che è lì dietro”. Esordisce così ai microfoni di TMW Radio il giornalista Xavier Jacobelli parlando della Juventus. “In più c’è un Chiesa che non brilla e che non è ancora al meglio della condizione. Senza quella diventa difficile il suo futuro in bianconero".

Due parole anche sull’Inter che domani affronterà la Salernitana: "I risultati di questo scorcio di stagione ci dicono di quanto l’Inter sia sempre più convinta della propria forza. In tutto questo bisogna elogiare il lavoro di Inzaghi. Ora sarà interessante capire quello che potrà essere il percorso in Champions League".